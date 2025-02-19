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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزمالك يتخذ قرارات حاسمة بشأن زيزو وميشالاك.. تفاصيل

الزمالك يتخذ قرارات حاسمة بشأن زيزو وميشالاك| تفاصيل
الزمالك يتخذ قرارات حاسمة بشأن زيزو وميشالاك| تفاصيل
ولاء خنيزي

يسعى مسؤولو نادى الزمالك إلى إنهاء الأزمة الجديدة التي لحقت بالنادي، وذلك بعد رحيل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك عن القلعة البيضاء، حيث جرت العديد من المحاولات المكثفة، لعودته من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض حتى لا يقدم اللاعب شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد القلعة البيضاء.

الحصول على الإذن من بيسيرو 

عقد مسؤولو مجلس الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لعرض بعض التفاصيل عن رحيل اللاعب كونراد ميشالاك عن القلعة البيضاء، وأزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليتفهم المدير الفني موقف اللاعب ويرحب بعودته من جديد إلى صفوف الفريق. 

عودة ميشالاك لعدم تقديم شكوى ووقف القيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك محاولة إعادة اللاعب كونراد ميشالاك إلى القلعة البيضاء من جديد حتى يكمل عقده مع النادي لنهاية الموسم الحالي، ويٌعطي فرصة للنادي لتوفير مستحقاته المالية المتأخرة، وضمان عدم تقديم اللاعب شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حتى لا يتعرض النادي لعقوبات جديدة قد تتسبب في وقف القيد.

انتظار رد اللاعب

كان بعض أعضاء المجلس قد فتحوا خطوط اتصال مع المقربين من اللاعب لاستطلاع رأيه وإقناعه بالعودة من جديد إلى صفوف الفريق وفتح صفحة جديدة مع النادي، وينتظر المجلس قرار اللاعب النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

التعاقد مع اللاعب

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد تعاقد مع اللاعب كونراد ميشالاك في شهر سبتمبر العام الماضي، حيث شارك اللاعب في (14) مباراة مع الأبيض، واستطاع أن يصنع خلالهما هدفين.

الجهاز الطبي يبلغ بيسيرو بموقف زيزو

في إطار منفصل، أبلغ الجهاز الطبي لنادي الزمالك المدير الفني للفريق بموقف اللاعب أحمد مصطفى زيزو، من المشاركة في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث اطمأن بيسيرو على موقف زيزو، في ظل تزايدت فرص اللاعب في اللحاق بالمباراة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به في المباراة الماضية.

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