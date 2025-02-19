محافظ الدقهلية يعلن تدشين شركة نظافة لجمع القمامة وكنس الشوارع بمدينة بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تدشين شركة نظافة للبدء في العمل بمنظومة الجمع بشوارع مدينة بلقاس، والبدء في تقديم خدمات نظافة وكنس الشوارع بمدينه بلقاس، ومعاونة الوحدة المحلية في أعمال جمع ونقل المخلفات والارتقاء بمستوى خدمات النظافة بالمدينة، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال كنس ونظافة الشوراع بمدينة بلقاس.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع خطة تشغيل لمدينة بلقاس، وتكليف لجنة للإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذ بنود العقد يوميا، وتوقيع الغرامات اللازمة، في حالة وجود أي تقصير أو إهمال في أداء الخدمات المطلوبة.

وأكد أن الشركة مكلفة بالأعمال على مدار ثلاث ورديات، وتم التنبيه على الشركة بتوفير العدد الكافي من العمال والسائقين، بما يضمن حسن توزيعهم على كافة مناطق المدينة، على أن يتم تقسيمها إلى قطاعات

وأوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن أعمال رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.