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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معارض أهلًا رمضان 2025.. اعرف الأماكن القريبة منك

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2025، يترقب المواطنون في جميع المحافظات افتتاح معارض "أهلاً رمضان" التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة. وتُقام هذه المعارض سنويًا في مختلف المحافظات المصرية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

أهمية معارض أهلاً رمضان 2025

تمثل معارض "أهلاً رمضان" جزءًا من جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية، مما يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار على الأسر المصرية. كما تعزز هذه المعارض المنافسة بين التجار، ما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وافتتح المسؤولون في المحافظات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، معارض "أهلاً رمضان" استعدادًا لشهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر جميع المعارض حتى نهاية الشهر الكريم، ما يتيح للمواطنين فرصة مستمرة للاستفادة من العروض والتخفيضات.

أماكن معارض أهلاً رمضان 2025 في المحافظات المختلفة

تنتشر معارض "أهلاً رمضان" في جميع أنحاء الجمهورية، ما يضمن سهولة الوصول إليها للمواطنين في مختلف المناطق. وفيما يلي أماكن بعض هذه المعارض:

1-    محافظة القاهرة:
قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض مدينة نصر.

2- محافظة الشرقية:
- المعرض الأول بجوار سور نادي الشرقية الرياضي، بمساحة 55 مترًا بمشاركة 12 عارضًا.
- المعرض الثاني بميدان التحرير، بمساحة 40 مترًا بمشاركة 10 عارضين.

3- محافظة مطروح:
- خلف مديرية التموين والتجارة الداخلية وسط مدينة مرسى مطروح.

4- محافظة المنيا:
- ميدان عمر أفندي بحي وسط مدينة المنيا.
- شارع المعهد الديني بمدينة دير مواس.
- مدينة بني مزار.
- منطقة حديقة الربيع بحي غرب مدينة أبو قرقاص.

5- محافظة المنوفية:
- منوف، الباجور، سرس الليان، أشمون، تلا، الشهداء، بركة السبع، قويسنا.

6- محافظة الدقهلية:
- الغرفة التجارية في المنصورة.
- مراكز: السنبلاوين، ميت غمر، أجا، منية النصر، دكرنس.

7- محافظة الإسكندرية:
- حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر.
- موقف السوبر جيت القديم.
- حي العجمي بجوار مبنى حي العجمي البيطاش.
- حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك.
- حي منتزه أول ميدان محمد نجيب.
- حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير.

8- محافظة القليوبية:
- ميدان المؤسسة، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية.
- الخانكة، شبين القناطر.

9- محافظة البحر الأحمر:
- شارع طريق النصر، ميدان عبدالمنعم رياض، السقالة.

10- محافظة الفيوم:
- بندر الفيوم، أبشواي، إطسا، يوسف الصديق.

11- محافظة الأقصر:
- المدينة، إسنا، أرمنت، البياضية.

12- محافظة أسوان:
- مدينة أسوان، دراو، كوم أمبو، النوبة.

13- محافظة سوهاج:
- ميادين: العارف بالله، المنشأة، البلينا، دار السلام.

جهود الدولة في دعم المواطنين عبر معارض أهلاً رمضان

تأتي هذه المعارض في إطار استراتيجية الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتشارك بها كبرى الشركات والمتاجر لتقديم السلع بأسعار مخفضة. كما تعمل الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وإلى جانب هذه المعارض، تسعى الدولة أيضًا لتوفير منافذ متنقلة ومجمعات استهلاكية لتغطية المناطق النائية، ما يضمن وصول الدعم لكافة الفئات الاجتماعية.

وتُعد معارض "أهلاً رمضان" واحدة من أهم المبادرات التي تعكس التزام الدولة بدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. وتظل هذه الجهود جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من التقلبات الاقتصادية.

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