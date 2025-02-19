مركز سقارة يحتفل بختام الأسبوع 29 من الخطة التدريبية

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي رقم (29) من الخطه التدريبية للمركز، حيث تم تكريم المتدربين فى برامج تنميه مهارات المديرين والعاملين في مجال المراسم والبروتوكول و الاتيكيت، و التنسيق الحضاري ودوره في التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، ولك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة.

وانطلق الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون للخطة التدريبية للمحليات الأحد الماضي بتنظيم 4 برامج تدريبية يستفيد منها 386 متدرب وهى برامج " التنسيق الحضاري ودورة في التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره" للمديري إدارات التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني والإدارة الهندسيّة وإدارة المشروعات، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبرنامج تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال المراسم والبروتوكول والإتيكيت للعاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام والتعاون الدولى، وورشة عمل" التعريف بالكود المصرى لتصميم المباني الخارجية لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة "للمهندسين بالإدارات الهندسية بالمحافظات ، إضافة إلى الأسبوع الثانى والأخير لبرنامج " التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج".

وأكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب و التطوير و التحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة، أن المركز مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

وأشار مساعد الوزيرة إلى أن الإجراءات التي وضعها مركز سقارة لتنفيذ خطته التدريبية الحالية أسهمت في تأهيل العاملين بالوزارة وتدريبهم بشكل يتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة مهاراتهم في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة.