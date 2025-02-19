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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: سأكون سعيدا بلقاء ترامب ولكن يجب التحضير المسبق

بوتين
بوتين
محمود نوفل


أكد الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين أن  روسيا مستعدة للعودة إلى المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا الي ان حل الأزمة في أوكرانيا يمثل أولوية بالنسبة إلى روسيا.

وذكر بوتين في تصريحات له انه  اطلع على نتائج المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، لافتا الي ان روسيا اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع الولايات المتحدة.

وبين أن  هدف المحادثات مع الولايات المتحدة تعزيز الثقة بين البلدين، مضيفا أن ترامب أبلغه أن أوكرانيا ستشارك في المفاوضات.


وقال أيضا "  سأكون سعيدا بلقاء ترامب لكن يجب التحضير المسبق و سأتصل بولي العهد السعودي في الأيام المقبلة.

وختم الرئيس الروسي بوتين" على الفريقين الروسي والأمريكي إعداد حلول مقبولة للطرفين.
 

ترامب روسيا أوكرانيا بوتين

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