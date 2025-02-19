بعد إصابة بابا الفاتيكان به.. أعراض وعلاج التهاب الجهاز التنفسي

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عامًا، يمرّ بمرحلة صحية دقيقة تستدعي استمرار إقامته في المستشفى بعد دخوله يوم الجمعة في روما، وأوضح التقرير الطبي أن حالته تصنّف بـ"الوضع السريري المعقد"، ما يتطلب تعديلات إضافية على علاجه.



كشفت الفحوص الطبية التي أجريت في الأيام الأخيرة عن إصابة البابا بعدوى ميكروبية متعددة في الجهاز التنفسي، مما دفع الأطباء إلى إعادة تقييم البروتوكول العلاجي. وأفاد الفاتيكان بأن العلاج الذي كان مخصصًا في البداية لعدوى في المجرى التنفسي خضع للتعديل لمواءمة الوضع الصحي الحالي، الذي تطوّر ليصبح أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

ما هي العدوى متعددة الميكروبات؟

تشير العدوى متعددة الميكروبات إلى وجود أكثر من نوع من البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات في نفس المنطقة المصابة، مما يجعل العلاج أكثر تعقيدًا من الحالات العادية. في حالة البابا، يبدو أن العدوى أثرت بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، وهو أمر خطير خاصة لدى كبار السن، حيث يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو فشل الجهاز التنفسي.

اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات..

تقتصر مسببات الالتهاب الرئوي عند الكبار على الفيروسات أو البكتريا ولكن أيضا هناك كائنات شبيهة بالبكتيريا يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي وتسمى"الميكوبلازملا"، حيث ينتج عنها أعراض مشابهة لأعراضالإنفلونزا، كما أن الفطريات تصيب أيضا بالالتهاب الرئوي حيث أنها تصيب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو ضعف فى أجهزة المناعة، ولكن مع اختلاف مسببات الالتهاب الرئوي هناك أعراض شائعة للالتهاب الرئوى عند الكبار والتى تتضمن ما يلي:-



- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

-الارتباك أو التغيرات في الوعي العقلي وخاصة لدى البالغين من سن 65 وما فوق

-الإعياء

- الحمى والتعرق والقشعريرة

- انخفاض درجة الحرارة عند البالغين والأكبر من 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

- الغثيان والقيء أو الإسهال

- ضيق في التنفس

العلاج في المستشفيات..

قد تحتاج إلى دخول المستشفى إذا:

كنت أكبر من سن 65انخفاض وظيفة الكلى يقل ضغط الدم الانقباضي عن 90 مم من الزئبق (مم زئبق) أو يكون ضغط الدم الانبساطي 60 مم زئبق أو أقل- تنفسك سريع (30 نفسًا أو أكثر في الدقيقة)- درجة حرارتك أقل من المعتاد-معدل ضربات القلب أقل من 50 أو 100.