داخل حرب.. مفاجآت في مخزن خط الصعيد محمد محسوب بـ «العفادرة»

تصدرت قرية العفادرة بمركز ساحل سليم في أسيوط المشهد خلال الأيام الماضية بعد فرض " محمد محسوب جعيدي " أو كما يلقب بخط الصعيد والهرب من أحكام قضائية ، سيطرته على القرية ويهدد الأمن العام للأهالي مما دفع مديرية امن أسيوط بوضع خطة لإعادة الأمن للقرية واستهداف " خط الصعيد " وأعوانه بمنزله وسط بساتين الرمان.

ماذا وجدت الداخلية داخل مخزن محمد محسوب بالعفادرة

تمكن خبراء المفرقعات التابعين لوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من العبوات البدائية التي كانت مزروعة بمحيط أسوار مبنى محل اختباء المدعو “محمد محسوب” المعروف إعلاميا بـ"خط الصعيد" وعناصره الإجرامية.

جاء استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها التى يتزعمهم المدعو “محمد محسوب إبراهيم أحمد”، من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

وتم ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية والذي يحتوي على 201 قطعة سلاح ليصل إجمالي الأسلحة المضبوطة 359 قطعة سلاح عبارة عن (آر بي جي - 8 قنابل F1 - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلى - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية قاد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أمس الأول قوات من البحث الجنائي والأمن العام والأمن الوطني مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي وقوات الحماية المدنية والمفرقعات استهدفت مكان تواجد " خط الصعيد " وأعوانه بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمنزله وسط بساتين الرمان .

تفاصيل ضبط خط الصعيد

وفور وصول القوات إلى مكان تواجد المتهم وأعوانه قام محسوب بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب القوات مما دفع قوات الأمن لتبادل إطلاق الأعيرة النارية صوب منزل المتهم والتي ظلت لـ 48 ساعة متواصلة .

وأثناء مرور القوات لحظت قوات الأمن بتواجد سلك كهربائي يخرج من باطن الأرض وبالفحص تبين انه شبكه كهربائية مرتبطة بعدد من أسطوانات البوتاجاز المعدة للتفـ.ـجير أعدها المتهم لتفـ.ـجيرها في قوات الأمن عند محاولتهم المداهمة .

وكر خط الصعيد

نجحت قوات الحماية المدنية والمفرقعات في فصل الدائرة الكهربائية المتصلة باسطوانات البوتاجاز والتي فصلت التيار الكهربائي عن الأسطوانات مما أدى إلى إبطال مفعولها وبعد ساعات من الحصار وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة تمكنت قوات الأمن من اقتحام المنزل وبعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية نجحت قوات الأمن من تصفية " محمد محسوب و7 من أعوانه داخل غرفة بمنزله وأصيب ضابط شركة خلال الاشتباكات .



وقامت قوات الأمن بنقل جثث محسوب وأعوانه وسط حراسة مشددة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة .

النيابة في منزل خط الصعيد

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة منزل " خط الصعيد " وقام بإجراء معاينة تصويرية للموقع وسؤال الضباط المشاركين في الحملة .

ونجحت قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج 60 أسطوانة وعبوة ناسـ.ـفة كانت منزرعة بالطرق المجاورة لمنزل " خط الصعيد " متصل بها شبكة كهربائية معده للانفـ.ـجار .

وكر خط الصعيد

وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيانها مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة يشكلون بؤرة إجرامية، يتزعمهم عنصر هارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وإصابة ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية لضبطهم.

وكر خط الصعيد

أكدت التحريات والمعلومات قيام البؤرة الإجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

8 عناصر شديدة الخطورة

وتبين من التحريات أن البؤرة تضم 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد، المعروف بـ"خط الصعيد الجديد"، المتهم في 44 جناية تشمل "مخدرات، قتل، سلاح، سرقة بالإكراه، حريق عمدي، إتلاف"، والمحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة. كما تبين أن باقي العناصر محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه"، أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنوات.

وكر خط الصعيد

وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية، وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني الذي قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.