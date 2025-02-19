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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى وزيري يكشف حقيقة تبليط الهرم.. شاهد

الدكتور مصطفى وزيري، العالم الأثري
الدكتور مصطفى وزيري، العالم الأثري
يوسف أيمن

علق الدكتور مصطفى وزيري، العالم الأثري والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، على اتهامات تبليط الهرم، قائلا : «أثارته سيدة تدعي أنها أثرية..وهذا الكلام غير علمي على الإطلاق».

وقال «وزيري» خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن القصة الحقيقية تتعلق بهرم منكاورع، حيث كان يحتوي على 16 مستوى مكسوًا بالجرانيت، وقد سقطت هذه الأحجار على جوانب الهرم، مما دفع علماء الآثار إلى تجميعها ودراستها.

وأوضح الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن العلماء لا يزالون حتى اليوم، في القرن الـ21، غير قادرين على تحديد الارتفاع الدقيق للهرم الثالث، نظرًا لكون جزء منه مدفونًا تحت الأرض، مما يجعل قياسه بالكامل أمرًا غير ممكن في الوقت الحالي.

تفاصيل وزيري نهال طايل منكاورع

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