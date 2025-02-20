أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20-2-2025

شهدت أسعار مواد البناء في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 20 فبراير 2025 استقرارا في أسعار الحديد، والأسمنت.

أسعار الحديد:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,900 جنيهًا

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,250 جنيه.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,150 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,750 جنيه.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,800 جنيه.

أسعار الأسمنت:

أسمنت السويدى : سجل سعر الطن 3,610 جنيهًا،

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,405 جنيهًا.

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,355 جنيه.

أسمنت العسكري: وصل سعر الطن إلى 3,395 جنيه.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,405 جنيهًا.