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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار الحديد والأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 20 فبراير 2025 استقرارا في أسعار الحديد، والأسمنت.

أسعار الحديد:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,900 جنيهًا

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,250 جنيه.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,150 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,750 جنيه.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,800 جنيه.

 

أسعار الأسمنت:

أسمنت السويدى : سجل سعر الطن 3,610 جنيهًا، 

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,405 جنيهًا.

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,355 جنيه.

أسمنت العسكري: وصل سعر الطن إلى 3,395 جنيه.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,405 جنيهًا.

أسعار الأسمنت مواد البناء حديد عز أسعار الحديد أسمنت السويدى

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