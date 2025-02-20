نقابة الصحفيين تعقد لقاء مفتوحا لمناقشة إجراءات الانتخابات

دعت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الزملاء المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس إلى الاجتماع اليوم الخميس .

يعقد اللقاء مع اللجنة لعرض ومناقشة إجراءات الانتخابات المقرر عقدها 7 مارس المقبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء غدٍ الخميس 20 فبراير 2025م، بقاعة أمين الرافعى بمبنى النقابة.

وأعلنت أمس الأربعاء اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، و 6 من أعضاء مجلس النقابة.

وبلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و (43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف" عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها اليوم الأربعاء 19فبراير الموافقة على الطلب المقدم من الزميل محمد الجارحي - عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج.

كما قررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.