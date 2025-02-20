"الطفولة والأمومة" يهدى عددًا من النظارات الطبية لأطفال حي الأسمرات

أهدى المجلس القومي للطفولة والأمومة عددا من النظارات الطبية لعدد من أطفال حي الأسمرات وذلك بالتعاون مع “لجنة الكشف المبكر والعلاج لمكافحة العمي مع أندية الروتاري ”ونادي كايرو بريمير".

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه في إطار اهتمام المجلس بالمناطق العمرانية الجديدة تم تنفيذ عدد من القوافل الطبية بحي الأسمرات بالتعاون مع لجنة الكشف المبكر والعلاج لمكافحة العمي مع أندية الروتاري وتضمنت الكشف الطبي على أمراض العيون بعدد من مدارس الابتدائي والاعدادي بالحي وأسفر الكشف عن احتياج عدد من الأطفال إلى عمليات تم توفيرها بالمجان للأطفال، كما تبين احتاج عدد من الأطفال إلى نضارات طبية.

وتوجهت "السنباطي" بالشكر والتقدير إلى لجنة مكافحة العمي ونوادي الروتاري لتعاونهم مع المجلس في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تدعم الطفل، وعبر الأهالي والأطفال عن خالص شكرهم وامتنانهم إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة و إلى لجنة مكافحة العمي ونوادي الروتاري على المجهودات الرائعة والأنشطة التي يتم تنفيذها بحي الأسمرات والتي تدعم حقوق الطفل والأسرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والسيد عمر حجازي عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأسبق وعدد من اعضاء نوادي الروتاري.