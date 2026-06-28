محافظ السويس يستقبل منسق مشروع حصر أملاك الدولة.. ويتسلم أول مجموعه من دفتر "8 أملاك"

استقبل اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم، منسق مشروع حصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ محمد عبدالله، رئيس حي الجناين، والمهندسة نهاد عبدالرحمن، مدير إدارة الأملاك.

وخلال اللقاء، إستلم محافظ السويس أول مجموعه من دفتر "8 أملاك" على مستوى محافظة السويس، المعتمد على بيانات الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ويهدف المشروع إلى تسجيل جميع بيانات أملاك الدولة على مستوى المحافظة ، للحفاظ عليها ومنع التلاعب بها، باعتبارها مالاً عاماً يجب الحفاظ عليه.