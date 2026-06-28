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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يحتفظ بريادته الأفريقية.. إعادة منح شهادة اعتماد الجاهزية الصحية والسلامة العامة حتى ٢٠٢٩

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

نجح مطار القاهرة الدولي في إعادة منح شهادة اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة (Public Health & Safety Readiness Accreditation - PHSRA)، ضد أي اوبئة مستقبلية والصادرة عن المجلس العالمي للمطارات (ACI World)، لتظل سارية حتى يونيو 2029.

ويؤكد تجديد الاعتماد استمرار ريادة مطار القاهرة الدولي باعتباره المطار  الأول والوحيد في قارة افريقيا الذي حصل على هذا الاعتماد الدولي وفق المواصفات القياسية الجديدة ، كما يعكس التزامه المستمر بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والمنظومة التشغيلية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات الصحية، بما يضمن توفير تجربة سفر آمنة وصحية للمسافرين والعاملين على حد سواء.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن تجديد هذا الاعتماد يأتي في إطار برنامج متكامل يستهدف الارتقاء بتصنيف مطار القاهرة الدولي على المستويات الفنية والتشغيلية كافة، مؤكداً أن المطار نجح في استيفاء متطلبات الاعتماد، بما يعكس التزامه بتطبيق الممارسات الإدارية والتشغيلية المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية في مجالي الصحة والسلامة العامة.

وأضاف أن برنامج اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة يُعد البرنامج العالمي الوحيد لاعتماد الصحة والسلامة العامة المُصمم خصيصاً للمطارات، وقد تم تطويره على أيدي خبراء سلامة المطارات، بما يتوافق مع إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

كما أشاد المجلس العالمي للمطارات، في خطاب منح الاعتماد، بالتزام مطار القاهرة الدولي بالتدابير الصحية الموصى بها في إرشادات المجلس ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يؤكد توافق المنظومة التشغيلية للمطار مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه، صرح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن تجديد هذا الاعتماد الدولي يُمثل تتويجاً لجهود العاملين، ويؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، في إطار خطط التطوير والتحديث المستمرة، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي بين المطارات المحورية الرائدة إقليمياً وإفريقياً.

ويُذكر أن برنامج اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة، الذي يمنحه المجلس العالمي للمطارات، يوفر تقييماً مستقلاً وتوصيات عملية تساعد المطارات على تعزيز جاهزيتها، وبناء مرونة تشغيلية طويلة الأجل، والحد من الآثار التشغيلية الناتجة عن أحداث الصحة العامة، بما يسهم في توفير بيئة سفر أكثر أماناً ومرونة للمسافرين والعاملين والمجتمعات المحلية.

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