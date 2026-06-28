رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بلجنة معهد فتيات عمر النموذجي

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد ، أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي ، التابعة لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية.

وقد أدى الطالبات الامتحان في مادة “الجغرافيا ” للقسم الأدبي، وسط أجواء من الهدوء والانتظام. وخلال متابعته، اطمأن رئيس المنطقة على انتظام اللجان، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وإجراءات تأمين اللجان من الداخل والخارج، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.