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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خسائر30 مليون جنيه.. تفاصيل حريق معرض أجهزة كهربائية بالمحلة الكبرى|فيديو وصور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمخازن معارض أجهزة كهربائية إثر ماس كهربائي مفاجئ، وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ لإخماد نيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية، بينما تجاوزت خسائر مادية تصل قيمتها لأكثر من 30 مليون جنيه.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لموقع الحريق لمناظرته والدفع بخبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة الخسائر المادية والبشرية وتحديد أسباب اندلاع الحريق المذكور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال نيران حريق هائل بإحدي معارض الاجهزه الكهربائيه بشكل مفاجئ بطريق سكة زفتي بنطاق حي ثان المحلة بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم إخماد نيران.

وأفاد شهود عيان تصاعد الأدخنة من مبني مخازن أحدي معارض الأجهزة الكهربائية بشكل مفاجئ وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

من جهه أخرى في تحرك سريع واستجابة فورية، انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،إلى موقع حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بحي ثان المحلة، بجوار كوبري رضا حافظ، لمتابعة الجهود المبذولة لإخماد النيران والوقوف على حجم الخسائر والإجراءات المتخذة للسيطرة على الموقف.

فور تلقي البلاغ، تحركت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ(11) سيارة إطفاء من الحماية المدنية، و(4) سيارات إسعاف، و(2) سيارة فنطاس مياه كبيرة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى (2) لودر و(2) سيارة نقل حمولة 20 طن، للمساهمة في إزالة أي عوائق تسهل عملية الإطفاء. كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لضمان عدم تفاقم الحريق، مع تكثيف التواجد المروري لتيسير حركة السير بمحيط الحادث ومنع التكدس.

وأكد محافظ الغربية أن الجهود تواصلت على مدار الساعات الماضية حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، مشددًا على أهمية التنسيق السريع بين الجهات المعنية لضمان التعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث الطارئة.

ووجه “الجندي” بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة الموقع بعد انتهاء أعمال الإطفاء، لحصر الخسائر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم والتعامل مع أي تداعيات للحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية والأمنية، من الحماية المدنية، والإسعاف، وشركات الكهرباء والغاز والمياه، والمرور، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا هي ضمان سلامة المواطنين، والحد من الأضرار المادية، والتأكد من استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

حريق معارض ماس كهربائي مخازن بالمحلة خسائر بالملايين الزيادي

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