داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد

خطفت الفنانة داليا مصطفى أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من أحدث إطلالة.

وبدت داليا مصطفى بإطلالة ناعمة، مرتدية قميص ومني جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه وأعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.



أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهفالمشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبيةتفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.