عصام سالم: صفقات الزمالك الجديدة ستكون كلمة السر أمام الأهلي

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي المعروف، أن المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك يوم السبت المقبل ضمن قمة الدوري المصري ستشهد تنافساً شديداً وستكون ذات طابع خاص نظراً لصعوبتها البالغة، مضيفاً أن هذه المباراة تمثل اختباراً حقيقياً للطرفين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها كل فريق في الفترة الأخيرة والتي جعلت الجميع يتوقع مفاجآت غير متوقعة خلال اللقاء.

وأوضح عصام سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »،أن الأداء الأخير لكلا الفريقين في مباريات الدوري المحلي لم يكن بالمستوى المعتاد منهما.

فقد شهدت الفترة الماضية تراجعاً واضحاً في الأداء والنتائج مما يثير قلق جماهير الفريقين قبل مواجهة القمة، مشيراً أيضاً إلى أن غياب الاستقرار الفني قد يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى الفريقين في هذا اللقاء المهم.

وأشار عصام سالم، إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، يتميز بقدرته الكبيرة على تحليل نقاط القوة والضعف لدى الفرق المنافسة قبل بدء المباريات، مما يعطي الأهلي ميزة إضافية في التحضير للقاء الزمالك. وأكد أن جماهير النادي الأهلي تطمع في تحقيق نتيجة كبيرة خاصة في ظل أداء الزمالك المهتز مؤخراً، وهو ما يجعل الضغط متزايداً على كتيبة القلعة البيضاء.

واختتم سالم حديثه بالإشارة إلى الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك مؤخراً، مؤكداً أنها سيكون لها دور محوري في تغيير موازين القوى خلال المباراة المرتقبة، مؤكداً إلى أن هذه الصفقات قد تضيف للفريق بعض الحلول الفنية التي افتقدها في الفترة الماضية، ما قد يمنحه فرصة أكبر للمنافسة وتقديم أداء قوي أمام الغريم التقليدي الأهلي.