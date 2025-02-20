جمال الزهيري يوجه رسالة لمجلس الزمالك بعد أزمة أمير عزمي مجاهد

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي المعروف، أن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في إطار الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل من الصعب التوقع من حيث نتيجتها، نظراً للتنافس الشديد بين الفريقين وظروفهما المختلفة قبل كل مواجهة، مؤكداً أن القمة تحظى بأهمية كبيرة لجماهير كرة القدم المصرية، حيث تعتبر واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق اللعبة بفارغ الصبر.



وأوضح جمال الزهيري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق لم تكن موفقة، قبل مواجهة الأهلي المهمة، مشدداً على أن مثل هذه التصريحات قد تؤثر على الأجواء المحيطة بالفريق قبل المباراة، وهو ما ينبغي تجنبه للحفاظ على تركيز اللاعبين وتهيئتهم لواحدة من أهم مواجهاتهم في الموسم.

وتابع جمال الزهيري ، أن قرار رحيل أمير عزمي مجاهد عن الجهاز الفني للفريق الأبيض، لم يتم بشكل منظم أو بالتنسيق الكافي بين إدارة الزمالك والمدرب نفسه، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى إدارة احترافية للتعامل معها بأسلوب يضمن الحفاظ على الصورة الإيجابية للنادي واستقراره العام.

وواصل جمال الزهيري، أن هذه القرارات العشوائية قد تؤثر بشكل سلبي على استقرار أجواء النادي خاصة قبل مواجهات مصيرية كالقمة.

كما أكد الزهيري أن أمير عزمي مجاهد يعتبر أحد أبناء نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التعاطي مع الأمر بنوع من الاحتراف والدبلوماسية، احتراماً لتاريخه وموقفه داخل النادي.

وأضاف أن إدارة الزمالك كان يمكنها اتخاذ خطوات أكثر حكمة من ذلك لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرار الفريق أو علاقته بجهازه الفني واللاعبين.

وفي نهاية حديثه، دعا إدارة الزمالك إلى تبني نهج أكثر احترافية في التعامل مع المواقف المماثلة للحفاظ على سمعة النادي ومكانته.



