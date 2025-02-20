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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

240 لاعبا يشاركون فى بطولة السلسلة الثانية لرفع الأثقال البارالمبية بالمركز الأولمبي

رفع الاثقال
رفع الاثقال
رباب الهواري


انطلقت منافسات  السلسلة الثانية لبطولة رفع الأثقال البارالمبية التى يستضيفها المركز الاولمبي بالمعادى تحت إشراف اللجنة الفنية لرفع الأثقال.  

حضر المنافسات كل من إبراهيم أمين وخالد سمير أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية وعبير الجابري رئيس لجنة رفع الأثقال.

تأتى هذه البطولة لاختيار عناصر لتمثيل منتخب مصر لرفع الأثقال استعداد لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة اوائل شهر اكتوبر المقبل ودورة الألعاب البارالمبية لوس انجلوس 2028
   
الجدير بالذكر أن منتخب رفع الأثقال حقق 6 ميداليات متنوعة فى منافسات دورة الالعاب البارالمبية الاخيرة والتى اقيمت بباريس 2024.

من جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بان منتخب رفع الأثقال البارالمبي يستعد فى المرحلة القادمة للمشاركة  فى البطولات الدولية 
خاصة إنه تم وضع معايير من قبل اللجنة الفنية لرفع الأثقال لاختيار لاعبين للانضمام لمنتخب مصر وإنه بعد انتهاء منافسات البطولة سوف يتم الإعلان عن للاعبين الذين تم اختيارهم.

منتخب مصر رفع الاثقال بطولة العالم المركز الاوليمبي منتخب مصر لرفع الاثقال

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