اتهمه بإهدار الأموال.. ترامب يشن هجوما لاذعا على بايدن

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما واسعا على سلفه الديمقراطي جو بايدن، متهما إياه بأنه "أهدر الأموال بشكل غير مسبوق".

وفي كلمة أمام مؤتمر قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي الأمريكية وجه ترامب انتقادات لاذعة للإدارة السابقة، حول قضايا تهم الاقتصاد والهجرة.

وقال ترامب إنّ ما سماه "العصر الذهبي للولايات المتحدة عاد للتو"، مضيفا: "منذ انتخابي رئيسا عادت عجلة الاقتصاد للدوران".

واعتبر أن إدارة الديمقراطي جو بايدن أهدرت كثيرا من الأموال وأنه يجب تصحيح هذا الوضع، وأضاف: أنهينا بالكامل "حرب" الإدارة السابقة على العملات الرقمية.

وأشار إلى أن إدارة الكفاءة الحكومية توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وبخصوص ملف الهجرة قال ترامب إن "سياسة الحدود المفتوحة أضرت كثيرا بلدنا وعلينا إنهاؤها" مؤكدا أنه "يجب على أوروبا إعادة النظر في قضية الهجرة".