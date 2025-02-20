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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولة في المركزي الأوروبي تتوقع وقف خفض الفائدة قريبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن البنك سيضطر في وقت قريب للغاية تعليق أو إنهاء دورة خفض الفائدة.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت الأربعاء "اقتربنا من النقطة التي يجب علينا فيها تعليق أو وقف تخفيضات الفائدة.. علينا بدء مناقشة هذه الخطوة".

وقالت شنابل الخبيرة الاقتصادية إنه على أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي أن يناقشوا خلال اجتماعهم في الشهر المقبل ما إذا كان عليهم تخفيف اللغة في البيان الذي يصدر بعد الاجتماعات لكي يتوقفوا عن القول إن السياسة النقدية مازالت تقيد اقتصاد منطقة اليورو، كخطوة في اتجاه قرار وقف خفض الفائدة.

وتابعت شنابل "لن أقول أن سياساتنا النقدية لم تعد تقييدية.. ما أقوله هو أنني لم أعد متأكدا من أنها مازالت تقييدية".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن المتعاملين في أسواق المال قلصوا رهانهم على خفض الفائدة الأوروبية مجددا بعد نشر تصريحات شنابل.

ويتوقع المتعاملون الآن خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الحالي، مقابل 76 نقطة أساس متوقعة قبل حديث المسؤولة الأوروبية.
 

خفض الفائدة الفائدة المركزي الأوروبي

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