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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.. وترامب يحذر زيلينسكي: تحرك سريعا أو "لن يبقى لديك بلد"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، كما حافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية.

سيناتور أمريكي يكشف الموعد المحتمل لإنهاء حرب أوكرانيا

أعرب السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز عن اعتقاده أن الرئيس دونالد ترامب سيتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا في النصف الأول من عام 2025.

ماسك يخطط للتدقيق في مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

أعرب إيلون ماسك، الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، تأييده لدراسة كيفية استخدام الموارد التي خصصتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا.

"منتخب ديمقراطيا".. ستارمر يرد على ترامب بشأن دعمه لزيلينسكي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأربعاء عن "دعمه" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفه بأنه "منتخب ديمقراطيا"، وذلك بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات".

استطلاع: نسبة تأييد ترامب أقل من المتوسط التاريخي لجميع رؤساء أمريكا منذ 1953

بلغت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف الأربعينيات بحسب نتائج 3 استطلاعات رأي جديدة صدرت، الأربعاء، حيث أظهرت جميعها أن ما يقرب من نصف الأمريكيين لا يوافقون على أدائه.

ترامب: أمريكا عادت من جديد وبدأت "عصرها الذهبي"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ما حققه في الانتخابات الرئاسية كان "مذهلًا"، مشيرًا إلى أن إدارته الحالية تعمل على إصلاح الأوضاع التي خلفتها الإدارة السابقة، والتي وصفها بـ"الكارثية"، لافتًا إلى أن  الولايات المتحدة عادت من جديد وبدأت "عصرها الذهبي".

تصادم طائرتين في ولاية أريزونا الأمريكية .. فيديو

قتل شخصان على الأقل، الأربعاء، بعد تصادم طائرتين صغيرتين في الجو جنوبي ولاية أريزونا، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في بلدات حدودية بالجنوب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأربعاء، أن الجيش يستكمل انتشاره في جميع البلدات الحدودية في جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يتمركز في عدة نقاط حدودية.

الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 3 فلسطينيين ويحتجز جثامينهم

استشهد 3 فلسطينيين واعتقل آخران على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما حاصر منزلا في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة، مساء الأربعاء.

ترامب يحذر زيلينسكي: تحرك سريعا أو "لن يبقى لديك بلد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتحرك "لإنهاء كل الحروب في العالم" داعيا الرئيس الأوكراني إلى "التحرك بشكل أسرع" قبل أن "يفقد بلده" وفق تعبيره.

مصر ترامب أوكرانيا موديز

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