إعلام فلسطيني : سيتم الإفراج عن نصف عدد النساء والقاصرين في قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اليوم الخميس سيتم الإفراج عن نصف عدد النساء والقاصرين في قطاع غزة مقابل جثث الإسرائيليين الأربعة.

واشارت صحيفة القدس الفلسطينية نقلا عن مصادرها الي ان الاول من مارس يبتم استكمال عملية الإفراج مقابل جثث ٤ إسرائيليين.



وأشارت الصحيفة الفلسطينية الي ان السبت القادم سيشهد افراج حماس عن ٦ إسرائيليين محتجزين احياء في مقابل تحرير ٦٢٨ اسيرا فلسطينيا بينهم ٥٠ مؤبدا و٤٦ ( صفقة شاليط) و٤٤٥ من اسرى قطاع غزة.

ومنذ قليل ، أكد الناطق باسم كتائب المجاهدين، أبو بلال أنه تم الإنتهاء من الترتيبات الخاصة لعملية تسليم رفاة عائلة بيباس والذين قتلوا بقصف طائرات العدو لمكان احتجازهم الصهيوني بشكل متعمد .

وأشار ابو بلال في تصريحات نقلتها وسائل اعلام فلسطينية الي انه سيتم تسليم تلك الجثامين إلي ذويهم اليوم ضمن المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.



عناصر المقاومة تنتشر في مكان تسليم الجثث

وبحسب مصادر صحفية ، فقد رُفعت لافتة في موقع تسليم جثامين أربعة اسرائيليين في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة مكتوب عليها بثلاث لغات هي العربية والعبرية وافنجليزية ان عودة الحرب = عودة الأسري في توابيت.





وفي 30 من الشهر ذاته، نشرت كتائب القسـ.ــام رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي بيباس طالب فيها رئيس وزراء الاحتــلال بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامينهم لكي يدفنوا في "إسرائيل"، وفق مناشدته.