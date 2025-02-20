خسر كأس الأمم الأفريقية بسببها .. أزمة تهدد بيسيرو قبل مباراة القمة أمام الأهلي

يستعد بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في قمة الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويحشد الفريقين أسلحتهم الفتاكه في وجه الغريم التقليدي ، رغم معاناة الزمالك من الغيابات ببسبب الإصابات والإيقافات بجانب غموض موقف زيزو أفضل لاعب في بطولة الدوري من المشاركة في اللقاء.

ويحاول بيسيرو كتابة تاريخ جديد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وتعد مباراة القمة أفضل إنطلاقة لمسيرة المدرب الجديد بعد التعادل الدراماتيكي في مهمته الأولى أمام بتروجيت في الجولة الماضية.

نقطة سلبية تهدد الزمالك

تعد أبرز نقطة سلبية في مسيرة بيسيرو مع منتخب نيجيريا هى الكرات الثابتة من حيث طريقة تعامل المدافعين معه ويترك مساحة ووقت كافة للمهاجمين في التعامل بشكل صحيح مع الكرة الهوائية.

بيسيرو أثناء مهمته مع منتخب نيجيريا ورغم وصوله لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكنه خسر بسبب كرة عرضية تعامل معها المدافعين بشكل خاطئ وبالتالي استقبل هدف.

بالتحديد في اللقطة التالية ترى لاعب منتخب كوت ديفوار بمفرده داخل منطقة الجزاء وبدون رقابه أثناء لعب الكرة وبالتالي استطاع التعامل معاه بالقفز والتوجيه بالشكل السليم ليسجل هدف ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب البطولة

حيث يعتمد بيسيرو على دفاع المنطقة بدلا من الرقابة بلاعب مقابل لاعب وبالتالي فشل الأسلوب في الإبقاء عليه داخل منتخب نيجيريا.

الغريبه أن المدير الفني البرتغالي واصل الاعتماد على نفس الأسلوب في مهمته مع الزمالك وظهر ذلك خلال مباراة بتروجيت الأولى له في ميت عقبة.

ولكن مرت بسلام على مرمى الزمالك في تهديد واضح وصريح لضرورة تغيير الطريقة التي يتبعها المدير الفني لمنع استقبال هدف منها خصوصا وإنها نفس الطريقة التي أعتمد عليها جوميز قبل رحيله واستقبل منها أهداف.