أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، مشيرا إلى أن وحدات تجمع "زاباد" حسنت تموضعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 180 عسكريا .

وأشار تقرير العملية العسكرية إلى تجمع قوات "سيفير" استهدف أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف وخسائر العدو بلغت نحو 45 عسكريا.

ولفتت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "يوغ" بلغت نحو 175 عسكريا، منوهة إلى أن وحدات تجمع "تسينتر" حسنت تموضعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 280 عسكريًا.

ونوهت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" بلغت نحو 90 عسكريًا، مؤكدة أن حدات تجمع "فوستوك" تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو وخسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 155 عسكريا.

كما تمكنت منظومات الدفاع الجوي من إسقاط مقاتلة طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني.