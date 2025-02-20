قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة
سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني
الإدارية العليا تحيل مذيعة للمعاش..أخفت حبسها شهرا في اتهامها بسرقة ماكياج
الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران
«مبابي»: أتمنى مواجهة هذا الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رئيس قوى عاملة النواب: زيارة الرئيس إلى إسبانيا نقلة نوعية غير مسبوقة
ملك الأردن: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
فحص 17 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
مقتل سيدتين في حادث طعن بالتشيك
هيئة قناة السويس تفتح باب الحجز بالطرح الأول للوحدات السكنية بالإسماعيلية الجديدة
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
سبب انجاب ابن واحد .. هيدي كرم تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة .. علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين

جفاف العين
جفاف العين
ريهام قدري

 يعاني الكثير من الجفاف في العين وهناك علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين، الأسباب وطرق العلاج وفقا لموقع healthy

علامات جفاف العين

إذا كنت تعاني من جفاف العين، فقد تلاحظ الأعراض التالية:

1. إحساس بالحرقة أو الوخز في العين.


2. احمرار العين وعدم الراحة.


3. الشعور بوجود جسم غريب داخل العين.


4. عدم وضوح الرؤية أو رؤية ضبابية بشكل متقطع.


5. حساسية زائدة للضوء.


6. زيادة إفراز الدموع كرد فعل للجفاف.


7. صعوبة في ارتداء العدسات اللاصقة.

أسباب جفاف العين

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى جفاف العين، منها:

التقدم في العمر، حيث يصبح إنتاج الدموع أقل.

الاستخدام المطول للشاشات، مما يقلل من معدل الرَمش.

التعرض للهواء الجاف أو المكيفات.

أمراض مثل السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين.

استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة.


طرق العلاج والتخفيف من الأعراض

1. استخدام الدموع الاصطناعية أو قطرات الترطيب.


2. الحد من التعرض للهواء الجاف، واستخدام جهاز ترطيب الهواء.


3. اتباع قاعدة 20-20-20 عند استخدام الشاشات (كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية).


4. استهلاك الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية مثل الأسماك والمكسرات.


5. شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب العام للجسم.


6. في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بإجراءات طبية مثل سدادات القنوات الدمعية للحفاظ على الدموع لفترة أطول.

إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فمن الأفضل استشارة طبيب العيون للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

جفاف العين الجفاف علامات جفاف العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

محمد صلاح

صلاح يوسع الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حالة الطقس

تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة

ترشيحاتنا

يارة وفد دينية النواب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

حوار معتز الخصوصي مع النائب طلعت السويدي رئيس طاقة النواب

رئيس طاقة النواب لـ"صدى البلد": توصيل الغاز الطبيعي إلى 90% من المنازل خلال 3 أعوام..تحويل كل العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع.. وأسعار الكهرباء في مصر أقل من أي دولة في العالم

صورة تعبيرية

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران

صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق

أسباب غير متوقعة .. علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين

جفاف العين
جفاف العين
جفاف العين

رانيا منصور تسترعض أناقتها بإطلالة مميزة | شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ضبط 1695عبوة دواء بيطري مجهولة المصدر فى حملات بالزقازيق وبلبيس

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

اصابات النجوم

مستشفي النجوم.. 10 غرز لـ باسم سمرة وحادث نجاتي .. ما القصة؟

هيدي كرم

سبب انجاب ابن واحد .. هيدي كرم تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية

اجلال زكي

اتعرض عليا فلوس عشان ألبس الحجاب.. اجلال زكي تكشف كواليس غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد