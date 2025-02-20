أسباب غير متوقعة .. علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين

يعاني الكثير من الجفاف في العين وهناك علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين، الأسباب وطرق العلاج وفقا لموقع healthy

علامات جفاف العين

إذا كنت تعاني من جفاف العين، فقد تلاحظ الأعراض التالية:

1. إحساس بالحرقة أو الوخز في العين.



2. احمرار العين وعدم الراحة.



3. الشعور بوجود جسم غريب داخل العين.



4. عدم وضوح الرؤية أو رؤية ضبابية بشكل متقطع.



5. حساسية زائدة للضوء.



6. زيادة إفراز الدموع كرد فعل للجفاف.



7. صعوبة في ارتداء العدسات اللاصقة.

أسباب جفاف العين

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى جفاف العين، منها:

التقدم في العمر، حيث يصبح إنتاج الدموع أقل.

الاستخدام المطول للشاشات، مما يقلل من معدل الرَمش.

التعرض للهواء الجاف أو المكيفات.

أمراض مثل السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين.

استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة.



طرق العلاج والتخفيف من الأعراض

1. استخدام الدموع الاصطناعية أو قطرات الترطيب.



2. الحد من التعرض للهواء الجاف، واستخدام جهاز ترطيب الهواء.



3. اتباع قاعدة 20-20-20 عند استخدام الشاشات (كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية).



4. استهلاك الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية مثل الأسماك والمكسرات.



5. شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب العام للجسم.



6. في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بإجراءات طبية مثل سدادات القنوات الدمعية للحفاظ على الدموع لفترة أطول.

إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فمن الأفضل استشارة طبيب العيون للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.