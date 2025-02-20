سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني

قام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، بخطوة مفاجئة بعد توقيعه لعقد ضخم مع النادي الشهر الماضي، والذي رفع راتبه بشكل غير مسبوق. حيث أقدم على شراء سيارة فاخرة كأول خطوة له بعد هذا الاتفاق الكبير.

حصل إيرلينج هالاند على عقد جديد جعل راتبه يرتفع بشكل كبير ليصل إلى 865 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مع احتساب المكافآت والامتيازات، هذا العقد الفريد الذي وقعه هالاند الشهر الماضي يربطه بفريقه حتى عام 2034، لمدة تسع سنوات ونصف، من دون وجود شرط جزائي فيه.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هالاند قرر شراء سيارة فاخرة بعد هذا العقد، وهي "بورش 911 GT3" برتقالية اللون، وتبلغ قيمتها حوالي 200 ألف جنيه إسترليني، لتكون ثاني أغلى سيارة في العالم. وقد شوهد هالاند مؤخراً وهو يقود سيارته الجديدة، التي يستخدمها أحياناً للانتقال من قصره الفاخر إلى ملعب الاتحاد.

أرقام هالاند مع مانشستر سيتي

وعلى الصعيد الرياضي، يحتل هالاند حالياً المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ومنذ انضمامه لمانشستر سيتي في صيف 2022 قادماً من بروسيا دورتموند، لعب هالاند 133 مباراة وسجل 117 هدفاً وصنع 17 هدفاً.