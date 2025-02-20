مع يومه الرابع.. المواطنون يقبلون على معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي

واصلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري رصدها لمعرض أهلًا رمضان الرئيسي المُقام حاليًا بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.



ورصدت الغرفة إقبالًا كثيفًا من المواطنين مع اليوم الرابع للمعرض " الخميس 20 من فبراير الجاري" على المعرض لشراء مستلزماتهم من السلع الأساسية والرمضانية في ظل توافرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر ، بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% نتيجة تحمل الغرفة كافة تكاليف التجهيزات للمعرض وإتاحة الأماكن مجانًا للعارضين مقابل وضع هذه التخفيضات على أسعار السلع لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

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ويتضمن المعرض كافة السلع الأساسية والرمضانية التي تلبي احتياجات المواطنين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، ومستمر حتى 26 من شهر فبراير الجاري ، ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين منذ الساعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ10 مساءً لخدمة المواطنين، كما يتضمن المعرض خدمات إضافية مثل خدمات البنوك وشركات الاتصالات.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح مساء الأحد، المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من 17 إلى 26 فبراير الجاري.