قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية تسفر عن ملاقاة المصري لسيمبا التنزاني

أسفرت قرعة دور الـثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أُجريت منذ قليل بالعاصمة القطرية الدوحة عن ملاقاة فريق المصري لنظيره فريق سيمبا بطل تنزانيا ، حيث ستُجرى مباراة الذهاب بمصر يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل ، فيما ستقام مباراة الاياب بتنزانيا يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل المقبل أيضًا.



الجدير بالذكر أن الفريقين التقيا من قبل في دور ال 32 من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2018 ، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل التعادل السلبي ببورسعيد ليتأهل المصري إلى دور الملحق بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حالة التعادل.



هذا وقد أسفرت باقي نتائج القرعة عن ملاقاة ستيلينبوش الجنوب أفريقي لفريق الزمالك ، وأسيك ميموزا الايفواري لفريق نهضة بركان المغربي ، وشباب قسنطينة الجزائري لمواطنه فريق اتحاد العاصمة ، علمًا بأن الفائز من مباراة المصري وسيمبا سيلاقي الفائز من مباراة ستيلينبوش والزمالك ، فيما سيلاقي الفائز من مباراة أسيك ميموزا ونهضة بركان الفائز من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة.