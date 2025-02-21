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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

12 ألف ريال.. 4 فرص عمل جديدة في السعودية| الشروط ومدة التقديم

12 ألف ريال.. 4 فرص عمل جديدة في السعودية| الشروط ومدة التقديم
12 ألف ريال.. 4 فرص عمل جديدة في السعودية| الشروط ومدة التقديم
ولاء خنيزي

في إطار جهود الحكومة المصرية في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري للعمل بالخارج، تستقبل وزارة العمل طلبات الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية للتعين في إحدى الشركات والتي خاطبت وزارة العمل للحصول على العمالة المصرية لتعينهم في عدد من الوظائف التي تحتاجها الشركة، حيث تسعى وزارة العمل إلى التواصل مع الدول العربية والأجنبية وخلق فرص عمل للشباب بالخارج من أجل القضاء على البطالة وإيجاد وظائف للشباب والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد.

الوظائف المطلوبة للعمل في المملكة العربية السعودية

تحتاج إحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية لعدد من الوظائف وهي:

  • مصمم جرافيك.
  • مدير مشتريات.
  • مدير مالي.
  • مدير تسوق.

شروط التقديم على تلك الوظائف

يشترط في التقديم على تلك الوظائف بعض البنود التي يجب أن تتوافر في الأفراد المتقدمة وهي:

  • وظيفة مصمم الجرافيك: يٌشترط أن يكون المٌتقدم لدية خبرة من 2 إلى 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى امتلاكه خبرة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي والمواد الخام.
  • وظيفة مدير مشتريات: يٌشترط أن يكون المٌتقدم لدية خبرة من 7 إلى 15 سنة، وان يكون لديه خبرة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي والمواد الخام.
  • وظيفة مدير مالي: يجب أن يكون المٌتقدم لديه خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة.
  • وظيفة مدير تسويق: يجب ان يكون المٌتقدم لديه خبرة 10 سنوات. 
  • يجب ألا يزيد سن المٌتقدم عن 55 عام.

مرتبات الوظائف المطلوبة

  • مرتب وظيفة مصمم جرافيك تتراوح بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي.
  • مرتب وظيفة مدير مشتريات تتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي.
  • مرتب وظيفة مدير مالي تتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي.
  • مرتب وظيفة مدير تسويق تتراوح بين 9000 إلى 10000 ريال سعودي.

المزايا التي توفرها الشركة 

  • تذاكر الطيران.
  • تأمين صحي واجتماعي.

آخر موعد للتقديم على تلك الوظائف

تستمر وزارة العمل في استقبال طلبات الراغبين في التقديم على تلك الوظائف حتى يوم الأحد القادم الموافق 23 فبراير 2025، علمًا بأن المستندات المطلوبة والسيرة الذاتية يتم إرسالها على البريد الإلكتروني ([email protected]).

السعودية الحكومة المصرية فرص عمل وظائف وزارة العمل

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