رمضان 2025.. عرض مسلسل عقبال عندكوا على شاشة قنوات cbc

روجت الصفحة الرسمية لقناة cbc لمسلسل عقبال عندكوا من بطولة الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم ، والذى من المقرر طرحه فى الماراثو الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشرت صفحة cbc عبر موقع فيسبوك بوستر المسلسل ، وجاء بتعليق: “ انتظروا أجمد كابل كوميدي في الوطن العربي إيمي سمير غانم وحسن الرداد في مسلسل عقبال عندكوا على CBC في رمضان”.

حسن الرداد يتحدث عن مسلسل عقبال عندكوا

تحدّث الفنان حسن الرداد عن أحدث مسلسلاته “عقبال عندكوا” والذى من المقرّر طرحه في الماراثون الرمضان 2025.

وقال حسن الرداد خلال لقائه مع “عرب وود” أن مسلسل عقبال عندكوا ينتمي للنوعية الكوميدية وبه فكرة مهمة ويكشف بين التناقضات بين الرجل والمرأة.

مسلسل عقبال عندكوا رمضان ٢٠٢٥

وطرحت قناة dmc الفضائية، برومو مسلسل عقبال عندكوا لـ الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن برومو مسلسل عقبال عندكوا، مشاهد كوميدية خاطفة لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيدثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017.