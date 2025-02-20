النائب العام: القضاء هو ضمير الأمة وإطلاق استراتيجية التدريب استكمالا لرؤية مصر 2030

رحب المستشار محمد شوقي النائب العام بالحضور في احتفالية استراتيجية النيابة العامة للتدريب مؤكدا القضاء ضمير تلك الأمة في شتى بقاع الأرض.



وأضاف خلال اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب اننا تعلمنا من التاريخ أن النيابة العامة بيت العلم القضائي لافتا أننا نعمل علي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفذ مبادرة الرئيس لبناء الانسان ٢٠٣٠ ولذلك اليوم نطلق استراتيجية النيابة العامة للتدريب للمشاركة في اعلي القيم الإنسانية والاجتماعية.

وقدم المستشار محمد شوقي النائب العام هدية تذكارية لدكتور مصطفى مدبولي عبارة عن مجسم لمقر النائب العام.

وشهد مدبولي فيلما تسجيليا عن الاستراتيجية استراتيجية النيابة العامة للتدريب والذي أوضح أنها تهتم بالعنصر البشري وتهدف إلي تنمية منارات أعضائها وتأهيل أعضاء النيابة وتقوم علي تطوير القدرات لأعضاء النيابة وتفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة وتطوير البحث العلمي وتعزيز دور النيابة العامة ونشر الوعي القانوني وبناء شركات محلية وإقليمية ودولية.