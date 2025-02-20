"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة

تشهد حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، عودة للأجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء البلاد، وسط انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ بمختلف المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من طقس الغد، الجمعة، سنشهد موجة باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

وأفادت الهيئة في بيانها اليوم، “يصاحب ذلك اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط ويستمر لمدة 48 ساعة”.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة التقلب في الأجواء يأتي بعد أسبوع استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتعود “زعابيب أمشير” مرة ثانية بعد حالة الهدوء في نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار أيضا.

وتعود فرص الأمطار مرة ثانية، مع موجة الانخفاض في درجات الحرارة، اعتبارا من غدا، تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 6 درجة.

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الأسبوع الجديد يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتظل فرص سقوط الأمطار قائمة على مناطق متفرقة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مُناشدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة.