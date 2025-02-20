وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس تأييد حكمها بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة جانيت في مدينة نصر بالإعدام شنقا.

وحصل موقع صدى البلد على حيثيات المحكمة في في حكم إعدام عامل لقيامه بخطف وهتك عرض وإنهاء حياة الرضيعة السودانية جانيت في منطقة مدينة نصر.

وجاء نص حيثيات المحكمة كالآتي :"إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، في أن المتهم «محمد.س» أنه توقف عقله عن التفكير السليم وفقد القدرة على الإحساس والتمييز بين الخطأ من الصواب والشر من الخير وتحكمت فيه غريزته الجنــ.سية البهيمية فسعى لإشباعها دون رادع أو وازع من ضميره ووجد ضالته في طفله وليده لم يتجاوز عمرها الأشهر و هي المجنى عليها "جانيت جمعة".

وأكدت الحيثيات أن المتهم فى يوم 19 إبريل لسنة 2024 وحال وجود الضحية بصحبه شقيقتها "أميرة" التى لم تتجاوز العام السادس من عمرها بالطابق الرابع عشر تلهو مع أمام منزلها فتحركت داخله دوافع الشر ودعته رغبته الجنــ.سية الشاذة وقام بخطف المجنى عليها.

‏

‏ وأوضحت الحيثيات، أن المتهم كتم أنفاسها بقصد إزهاق روحها وإكمال إشباع شهوته الشاذة في هتك عرض الأطفال ومعاشرتهن حتى بعد موتهن واستمر في ارتكاب جريمته وهتك عرض المجنى عليها.



وكشفت المحكمة عن التقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي، الذي اكد أن إصابات الطفلة المجنى عليها "جانيت جمعه" عبارة عن كدمة بالجفن السفلي للعين اليسرى ويمتد حتى زاوية العين الأنسبة وكدمة بمقدم الجبهة.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة جانيت في مدينة نصر بالإعدام شنقا.

أصدر النائب العام بيانا رسميا في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

و فجر المتهم خلال الاعترافات مفاجآت صادمة عن الجريمة التي وقعت أحداثها في أحد احياء مدينة نصر، وقال:"كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت اعتدي عليها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت انها ماتت فكملت تاني وقعدت اعتدي عليها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا"

اصر المتهم خلال التحقيق معه على رواية انه "ملبوس وحد عامله عمل" وقال انه يعاني من السحر والرغبة في اجساد الاطفال الصغار وجثث الموتى وتردد وعلى مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة.



وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: "أنا عندى ميول جنــ.سية غريبة، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".