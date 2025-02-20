تعديل مباريات كأس مصر بسبب البطولات الأفريقية

أعلن اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالي من البطولة 2024\2025.

وكان من المقرر أن تقام مباريات دور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من مارس المقبل قبل أن يتم تأجيلها بسبب مواعيد مباريات البطولات الإفريقية.



ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري، فإن مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر يوم الجمعة السابع من مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 يوم السبت 8 مارس على ملعب الدفاع الجوي.

ويخوض نادي غزل المحلة مباراة دور الـ16 مع نادي فاركو يوم السبت 8 مارس، بينما يلعب البنك الأهلي مع المصري في دور الـ16 يوم الجمعة 7 مارس.

الجمعة 14 مارس 2025: الفائز من مباراة الزمالك ومودرن سبورت يواجه نادي سموحة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

الجمعة 14 مارس 2025: سيراميكا كليوباترا ضد الجونة على ملعب ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة 9:30 مساءً