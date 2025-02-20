على أنغام المزمار البلدي.. هدايا ومهرجان تذوق لزوار معرض أهلا رمضان بورسعيد

وزعت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالتعاون مع العارضين المشاركين في معرض أهلا رمضان، هدايا ومشروبات مجانية، مساء اليوم الخميس، على زوار المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة بورسعيد.

ونُظم مهرجان تذوق داخل معرض أهلا رمضان، شهد توزيع وجبات ساخنة مجانية عبارة عن دجاج ومصنعات الدجاج المختلفة، ومُقبلات، فضلا عن قهوة مختلفة الأنواع، وشيكولاتة، وبلح وتمور، وعصائر وحلوى رمضانية.

كما وزعت الغرفة التجارية بالتعاون مع العارضين عدد كبير من الهدايا، في ظل أجواء أكثر من رائعة بين المواطنين والمعارضين، حيث تفاعل المواطنون داخل معرض أهلا رمضان مع الأغاني الرمضانية الشهيرة التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، فضلا عن مشاركة إحدى الفرق الشعبية بعروضها على أنغام المزمار البلدي قادمة من محافظة أسوان.

وشهد معرض أهلا رمضان في بورسعيد تخفيضات جديدة اليوم حيث بلغ سعر 2 دجاجة 135 جنيه، و3 دجاجات 140 جنيه، وكيلو أرز 20 جنيه، وكيس كيلو دقيق 19 جنيه، وكيس كيلو سكر 27.5 جنيه، وكيلو طماطم ممتاز جنيهان ونصف، وبطاطس درجة أولى ممتاز 5.5 جنيه، وبصل أبيض 7.5 جنيه، وكيلو لحم بلدي ذبيح اليوم 300 جنيه.