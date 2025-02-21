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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Captain America: Brave New World يتصدر.. إيرادات الأفلام خلال أسبوع

Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World
نجلاء سليمان

حقق فيلم مارفل الجديد Captain America: Brave New World أكثر من 200 مليون دولار خلال أسبوع من عرضه محليا وعالميا. 

حقق فيلم Captain America: Brave New Worldحوالي 106 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي الذي تصدره خلال يومين، وبلغ مجموع إيرادات حتى الآن حوالي 207 مليون دولار عالميا. 

فيلم كابتن أمريكا الجديد من بطولة أنتوني ماكي، هاريسون فورد، سيث رولينز المصارع الشهير، شيرا هاس، روزا سالازار، وإخراج يوليو أوناه، ويعد أحدث إصدارات مارفل العالمية. 

في فيلم Captain America: Brave New World يتسلم صديق كريس إيفانز أنتوني ماكي الذي يلعب شخصية سام ويسلون لقب ودرع كابتن أمريكا ويتورط في  حادثة دولية وعليه اكتشاف الدافع وراء خطة عالمية شريرة والتصدي لها لحماية الكوكب كعادة الأفينجرز. 

بلغت ميزانية فيلم Captain America: Brave New World أكثر من 180 مليون دولار لإنتاجه، وما لا يقل عن 100 مليون دولار لتسويقه في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن ترتفع أرقام إيراداته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. 

مارفل Captain America البوكس أوفيس

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