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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحشد القوة الضاربة أمام الزمالك

اهلي وزمالك
اهلي وزمالك
رباب الهواري

أكد جمال الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن النادي الأهلي استعاد قوته الضاربة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الدوري، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وأشار الغندور إلى أن أشرف بن شرقي، وطاهر محمد، وعمر كمال عبد الواحد، شاركوا في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد جاهزيتهم للمباراة.

وفي المقابل، أوضح أن محمد مجدي أفشة خضع لفحوصات طبية بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وبدأ تدريبات تأهيلية اليوم، في محاولة لإقناع المدير الفني مارسيل كولر بضمه إلى معسكر الفريق استعدادًا للقمة.

نادي الزمالك كولر النادي الاهلي الدورى المصرى اخبار الرياضة

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