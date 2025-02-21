ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه جاكت بنفس اللون.

انتعلت فارس “بوت” متوسط الطول من دار الأزياء العالمية فيندي، ولم تبالغ في إكسسوارات أو مجوهرات، ما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ميريام فارس بخصلات شعرها الكيرلي المنسدله، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.