دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق.



وقالت شركة المياه، في بيان، إن قطع المياه يبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، ويستمر حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت 22 فبراير 2025.

وأضافت الشركة أنه سيتم انقطاع المياه عن "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، وميدان الجيزة، وسفارة تركيا، وسفارة الإمارات العربية المتحدة"، وأشارت إلى أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة، وكذا تغيير محبس مياه قطر 800 مم، الأمر الذى يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وشدت الشركة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

كما أوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

وناشدت المحافظة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

فيما أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه منشأة القناطر لأعمال الربط بين الخزان الأرضي بالمرحلة الثانية وبين الطلمبات المرشحة ، وكذلك ربط عدد " 3 " طلمبات مياه مرشحة علي خط الطرد الرئيسي .

وأوضحت المحافظة أن الأمر يستلزم إيقاف المحطة لمدة 12 ساعة لتنفيذ الأعمال المطلوبة بدءاً من الساعة التاسعة مساء غد الجمعة إلى الساعة التاسعة صباح بعد غد، مشيرة الي أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي " منشأة القناطر ، وقرية الأخصاص.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع .

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة بالمتابعة والتعاون مع الجهاز لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الربط وفقآ للمواعيد المحددة.