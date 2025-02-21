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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس بارد في القاهرة.. تعرف على حالة الجو عربيا وعالميا

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير فيديو بعنوان" طقس بارد في القاهرة.. تعرف على حالة الطقس عربيا وعالميا" يوضح حالة الجو اليوم الجمعة 21-2-2025.

وجاء في التقرير أن القاهرة تشهد طقس بارد ودرجة الحرارة العظمى 17 درجة بينما الصغرى تسجل 11 درجة، وفي الرياض العظمى 21 درجة و الصغرى تسجل 14 وفي أبو ظبي 25 -21 وفي تونس 19-09، وفي الرباط 22-13.

ولفتت إلى أن الجو ممطر في لندن ودرجات الحرارة العظمى 14 والصغرى 09، باريس 14  -11  وفي موسكو 05 - 09، وواشنطن 03و -04 ، وفي بكين 02 و -08.

وتشهد حالة الطقس على البلاد اليوم الجمعة، موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء. 
      
وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 17 درجة بينما تسجل السواحل الشمالية 15 درجة.

من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتستمر هذة الأجواء خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.


إلى جانب ذلك يشهد الطقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية  على سواحل (مطروح- اسكندرية- كفرالشيخ- البحيرة) ويصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، عودة للاجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء البلاد، وسط انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ بمختلف المحافظات.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الطقس اليوم الجمعة، موجة باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية. يصاحب ذلك اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط ويستمر لمدة 48 ساعة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، في حالة التقلب في الأجواء يأتي بعد أسبوع استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتعود زعابيب أمشير مرة ثانية بعد حالة الهدوء في نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار أيضا.

تعود فرص الأمطار مرة ثانية، مع موجة الانخفاض في درجات الحرارة، اعتبارا من اليوم الجمعة، تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة.
السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11 درجة.
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 6 درجة.
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الأسبوع الجديد يشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتظل فرص سقوط الأمطار قائمة على مناطق متفرقة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية،  من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، وناشدت باتخاذ كافة التدابير اللازمة.

حالة الطقس طقس القاهرة الإخبارية

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