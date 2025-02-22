أوبل تقدم جراند لاند الجديدة .. بتقنيات هجينة

كشفت أوبل الألمانية عن أحدث سياراتها الهجينة، صاحبة اللقب Plug-in Hybrid، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام المدمجة SUV، بإطلالة خارجية عصرية وبعدد من التقنيات والتجهيزات الفنية.

القدرات الفنية للسيارة أوبل جراند لاند Plug-in Hybrid

تأتي السيارة أوبل جراند لاند Plug-in Hybrid بنظام هجين، بقوة إجمالية قدرها 143 كيلووات ما يعادل 195 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وبطارية بسعة 17.9 كيلووات ساعة.

أوبل جراند لاند

تجهيزات وتصميم السيارة أوبل جراند لاند Plug-in Hybrid

ترتكز السيارة على عجلات رياضية قياس 19 بوصة من المعدن الخفيف، إضاءة LED-Matrix، شبكات أمامية بمظهر عصري، مجموعة تعليق رياضية، نوابض تساعد على تعزيز مستوى الثبات، بالاضافة إلى تجيزات داخلية تتضمن شاشة رقمية قياس 12 بوصة، شاشة اخرى قياس 10 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

أوبل جراند لاند

زودت أيضًا السيارة جراند لاند Plug-in Hybrid بنظام صوتي ترفيهي، مستشعرات حركة، كاميرا للرصد، نظام الحفاظ على المسار، محدد سرعة تكيفي، كاميرات 360 درجة، نظام الرؤية الليلية، فرامل مانع الانغلاق وبرنامج الثبات والتوزيع الإلكتروني للمكابح، وسائد هوائية للحماية.

أسعار السيارة أوبل جراند لاند صاحبة التقنيات الهجينة

من المتوقع أن تقدم السيارة في السوق العالمي في الأشهر القادمة من هذا العام، وبسعر يبدأ من 40 ألف و150 يورو.