ماذا تقدم كيا k3 موديل 2025 "الشكل الجديد" بعد طرحها في السعودية

تواصل كيا الكورية الجنوبية من تألقها داخل السوق السعودي للسيارات، بعد طرح النسخة k3 موديل 2025 "الشكل الجديد"، والتي تأتي بعدد من اللمسات الخارجية ذات المظهر العصري، مع تصميم السيدان، وشبكات Starmap الجديدة، إلى جانب إضاءة بتقنية led، وإطلالة تتسم بالشراسة.

الأداء الفني للسيارة كيا k3 موديل 2025

توفر السيارة محرك V6 سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 359 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

كيا k3 موديل 2025

تصميم وتجهيزات السيارة كيا k3 موديل 2025

تأخذ الخطوط الانسيابية دورها مع مرايا جانبية تحتوي على إشارات LED وجنوط معدنية بتصاميم جديدة، متاحة بحجم يصل إلى 19 بوصة، أما عن الناحية الخلفية فتتميز بمصابيح LED ممتدة بعرض السيارة، مع تصميم ديناميكي يساهم في تعزيز هوية السيارة البصرية.

كيا k3 موديل 2025

زودت السيارة كيا k3 موديل 2025 بشاشة منحنية مزدوجة تضم عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية بحجم 12.3 بوصة، مدعومة بنظام ccNC مع دعم للاتصال عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تتمتع السيارة بنظام صوت فاخر من Meridian مع 14 مكبر صوت.

كيا k3 موديل 2025

وتأتي السيارة كيا K8 2025 بعدد 10 وسائد هوائية وأنظمة مساعدة متطورة مثل مساعد القيادة على الطرق السريعة، ونظام تجنب الاصطدام الأمامي، والمساعد الذكي للركن عن بعد، نظام النقطة العمياء، نظام التنبيه بحركة المرور الخلفية.