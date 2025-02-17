بـ 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة وموفرة في البنزين

تمتلك السيارة سوزوكي التو شعبية كبيرة داخل السوق المصري، لما تتمتع به من تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، والتي يفضلها العديد من السائقين الجدد.

كما اشتهرت السيارة بجانب كبير من الاعتمادية وسهولة الصيانة، إلى جانب سعرها الاقتصادي مقارنة ببعض السيارات الاخرى، بالإضافة إلى نقطة مهمة وهي انخفاض معدل استهلاك الوقود.

سوزوكي التو

ظهرت السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بمفهوم الفبريكا من الداخل، مع حالة فنية جيدة، وتحديثات خارجية للطلاء، وبسعر يبلغ 145 الف جنيه.

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة

تستمد السيارة سوزوكي التو قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، قادر على انتاج 62 حصانا وعزم دوران 85 نيوتن متر.

بينما تعمل عبر ناقل سرعات يدوي 5 غيار، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 155 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي التو

وتأتي السيارة بجانب كبير من توفير الوقود حيث تستهلك حوالي 4.6 لتر لكل 100 كم، بالإضافة إلى عجلة قيادة باور، مكيف هواء ونظام صوتي معدل.

سوزوكي التو

وقدمت السيارة بأبعاد خارجية بلغت 3.495 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.475 مم، و1.455 مم للارتفاع، مع مفهوم خماسي الابواب، بمساحة تخزين تتراوح بين 177 و432 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

سوزوكي التو

وننصح المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، ومراجعة متوسط سعر السيارة في السوق المصري.