أخبار السيارات| أوتوماتيك "كسر زيرو" بأرخص سعر.. 5 موديلات عائلية في مصر تبدأ من 546 ألف جنيه

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة، وتقارير عن أبرز السيارات العائلية والسيارات المقدمة عالميًا.

سيارة أوتوماتيك "كسر زيرو" بأرخص سعر.. تفاصيل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات المقدمة في السوق المصري، ومن أشهر هذه الاصدارات هي النسخة شيري اريزو 5، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

كيا تطلق أحدث سياراتها الرياضية EV6 .. بمحرك كهربائي

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد الكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة EV6، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

لو معاك 200 ألف جنيه .. أفضل سيارة اعتمادية من الصانع الكوري

يقدم الصانع الكوري الجنوبي، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري والعالمي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز، بالاضافة إلى تنوع الاسعار والتصميمات، بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.

بسعر 85 ألف جنيه.. ارخص هاتشباك مستعملة بحالة الـ"فبريكا"

ينطلق داخل السوق المصري للسيارات، عدد كبير ومتنوع من الاصدارات العالمية، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية أيضًا، بالاضافة إلى عناصر التصميم المختلفة، ابرزها السيدان والـ SUV، وفئة الهاتشباك.

5 سيارات عائلية في مصر "زيرو 7 راكب".. تبدأ من 546 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من السيارات العائلية، ذات الـ 7 مقاعد، والتي استطاعت أن تحظى باهتمام كبير، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وأيضا التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل إصدار وفئة.

الأحدث من فئتها.. ماذا تقدم أيقونة بورشه 911؟

تواصل بورشه الألمانية تقديم نسختها الشهيرة 911 بإطلالة GT3، والتي تعد أيقونة العلامة وسط اسطول بورشه المميز، وتضم هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات الفنية، والتي تجعلها تتمتع بقدرات عالية الاداء من ناحية التسارع، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات الداخلية.