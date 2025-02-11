قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة في الدوري
إنستاباي يوجه رسالة مهمة للمستخدمين | اعرفها
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي الأخير
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
اتساع رقعة الاحتجاجات ضد نتنياهو في اسرائيل .. ماذا يحدث ؟
إجراء غير مبرر .. كندا تندد بالرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم
البسوا تقيل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية
هتقبض بدري قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات
محمد عبدالجليل: الأهلي "هيزعل" بابا فاسيليو في مباراة غزل المحلة
أخبار سارة: موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أوتوماتيك "كسر زيرو" بأرخص سعر.. 5 موديلات عائلية في مصر تبدأ من 546 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة، وتقارير عن أبرز السيارات العائلية والسيارات المقدمة عالميًا.

سيارة أوتوماتيك "كسر زيرو" بأرخص سعر.. تفاصيل
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات المقدمة في السوق المصري، ومن أشهر هذه الاصدارات هي النسخة شيري اريزو 5، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

كيا تطلق أحدث سياراتها الرياضية EV6 .. بمحرك كهربائي
تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد الكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة EV6، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

لو معاك 200 ألف جنيه .. أفضل سيارة اعتمادية من الصانع الكوري
يقدم الصانع الكوري الجنوبي، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري والعالمي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز، بالاضافة إلى تنوع الاسعار والتصميمات، بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.

بسعر 85 ألف جنيه.. ارخص هاتشباك مستعملة بحالة الـ"فبريكا"
ينطلق داخل السوق المصري للسيارات، عدد كبير ومتنوع من الاصدارات العالمية، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية أيضًا، بالاضافة إلى عناصر التصميم المختلفة، ابرزها السيدان والـ SUV، وفئة الهاتشباك.

5 سيارات عائلية في مصر "زيرو 7 راكب".. تبدأ من 546 ألف جنيه
يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من السيارات العائلية، ذات الـ 7 مقاعد، والتي استطاعت أن تحظى باهتمام كبير، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وأيضا التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل إصدار وفئة.

الأحدث من فئتها.. ماذا تقدم أيقونة بورشه 911؟
تواصل بورشه الألمانية تقديم نسختها الشهيرة 911 بإطلالة GT3، والتي تعد أيقونة العلامة وسط اسطول بورشه المميز، وتضم هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات الفنية، والتي تجعلها تتمتع بقدرات عالية الاداء من ناحية التسارع، بالاضافة إلى الكثير من التقنيات الداخلية.

أسعار السيارات أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أحدث أخبار السيارات أخبار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي من التعليم الآن

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الثلاثاء

تصل لهذه الدرجة.. ننشر حالة الطقس في الإسكندرية غدا الثلاثاء

انستا باي

تحذير عاجل من إنستاباي للمستخدمين: حافظ على بياناتك

عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

انقطعت آلاف السنين.. عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

الشيخ سلامة كامل جمعة يلقي كلمة للشيوخ

وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

عمرو أديب: اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل يقترب من الانهيار

الفنانة صابرين

صابرين عن زوجها عامر الصباح: قصة حب قبل ثلاثين عاما.. والزواج تم صدفة

زاهي حواس

زاهي حواس: اشترطت على مستر بيست التأكيد للعالم أن المصريين هم بناة الأهرامات

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد