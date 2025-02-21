سوزوكي سويفت 2024 "كسر زيرو" أعلى فئة بهذا السعر

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك، وقدمت هذه السيارة عبر عدد من الفئات منها فئة screen.

وظهرت هذه السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة "كسر الزيرو" وبسعر يبلغ 780 ألف جنيه، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وعدد كيلومترات قليل.

سوزوكي سويفت 2024

ولكن ننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل يتضمن حالة المحرك، والهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى متابعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت 2024

قدمت السيارة سوزوكي سويفت 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 84 حصانا، و107 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 5 غيار أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة سوزوكي سويفت 2024 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 12.9 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت 2024

تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت 2024

تضم السيارة سوزوكي سويفت 2024 عدد كبير من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، بلوتوث، جنوط رياضية، زجاج خلفي مظلل.

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت 2024 على مجموعة من تقنيات الحماية منها، وسائد هوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن خلفية، قفل مركزي للأبواب، نظام الثبات الالكتروني، فرامل بنظام مانع الانغلاق.