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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة زينة رمضان

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أحمد زهران

أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مبادرة زينة رمضان بمناسبة قدوم الشهر الكريم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تعمل مبادرة "زينة رمضان" وفق خطة زمنية  ليبدأ العمل بها اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 ,21 شعبان 1446 بالهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة ،وذلك بإختيار كل هيئة لخمسة من شباب المتطوعين  لتنسيق العمل وتزيين الهيئة التابعين لها بمشاركة أعضاءها من النشء والشباب، على أن تقوم كل إدارة بتصفية بين هيئاتها واختيار الأكثر أبداعاً ويتم تكريم الشباب المسئول عن الهيئة الفائزة "بأجمل تزيين " والأكثر ابتكاراً واستخداماً لخامات البيئة ، ويكون التكريم من قِبل السيد وكيل الوزارة .

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على أعضاء مراكز الشباب والأندية الصغيرة في استقبال شهر الفرحة "شهر رمضان "،وتشجيع الأعضاء في التردد عليها للمشاركة في المشروعات، والفعاليات المتنوعة والمعدة خصيصاً بها على مدار الشهر ، كما تزيد من الابتكار، وتطوير العمل بروح الفريق والجماعة، وترفع الشعور بالولاء والإنتماء لدى النشء والشباب، وفي الزينة نشر للبهجة  داخل الهيئات.

كما تعمل المبادرة على تعزيز دور الدولة فى الحفاظ على الهوية الثقافية، حيث ان زينة رمضان تعد جزءًا من التراث والثقافة الإسلامية ، وتتبنى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تشجيع هذا التقليد من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات كالتى نحن بصددها الآن،  فزينة رمضان ليست مجرد مظهر جمالي وحسب، بل تعكس علاقة متبادلة بين الدولة والمجتمع في الحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية والإرث الثقافى الذى نسعى جاهدين للحفاظ عليه وتسليمه لأبناء الوطن جيلٍ بعد جيل.

كذلك تعد المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي والذي يعمل جاهداً لصالح النشء والشباب ونشر ثقافة التطوع لديهم ، وهذا ما تسعى اليه الدولة المصرية وتعمل بجميع برامجها على تحقيقه لتخطو دائماً بأبنائها بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد سبقت بتزيين المقر والإدارات المركزية يوم الخميس الموافق 20 فبراير ،وذلك لتبدأ بعدها الهيئات التابعة بالألية الخاصة بالمبادرة.

تنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف السيد  إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ، د. إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب ،وإدارة العلاقات العامة والإعلام ،ومديري الإدارات الفرعية.

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