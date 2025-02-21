محافظ الدقهلية: ضبط 375 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، عن قيام حملة، بالمرور والتفتيش على مركزي شربين، وميت غمر، وتحرير 8 محاضر بإجمالي 375 كجم، منها 305 كجم ذبح خارج السلخانة، و70كجم أسماك ودواجن عينات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على وصول طعام آمن خال من مسببات الأمراض.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة ايناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.