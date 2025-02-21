محافظ الغربية يشارك في اجتماع وزاري لمتابعة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك بحضور السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومشاركة السادة المحافظين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بوزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان.

ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية، واستعراض الإجراءات المتخذة لإزالتها، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية في مختلف المحافظات.

وتم التأكيد على أهمية مراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بحالات التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف نزيف التعديات عليها.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ربط كافة المتغيرات المكانية في المدن الجديدة بالمنظومة المركزية بالمحافظات لضمان سرعة التنسيق والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، كما تم تكليف مسؤول بكل مديرية زراعية في المحافظات لمتابعة ملف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة التواصل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات يتم اكتشافها.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على الفور. وأضاف أن المحافظة قامت بتفعيل اللجان المختصة في جميع المراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية الزراعة، لضبط ورصد أي تغيرات مكانية والتعامل معها بحزم، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشدد الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور اللجان المختصة في جميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن الدولة لن تتهاون في التصدي لهذه الظاهرة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.