الزراعة: الدلتا الجديدة تمتاز بموقع "عبقري" يعزز من إنتاجية المشروع.. فيديو

تحدث الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تضيف سنويا رقعة زراعية جديدة رغم ندرة المياه.

وقال فهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: "الدلتا الجديدة تمتاز بموقع عبقري يعزز من إنتاجية المشروع".

وأضاف: "الدلتا الجديدة قريبة من الموانئ والطرق، وشبكة الطرق التي تم العمل عليها خلال السنوات الأخيرة استطاعت ربط منطقة الدلتا الجديدة وتضيف 400 ألف فدان تمت زراعتها"، موضحا: "الدلتا الجديدة تستهدف 1.1 مليون فدان".